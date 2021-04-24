Gebze'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Gebze'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Gebze'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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