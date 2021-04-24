Gebze'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal