Gebze'de Belediyenin Çalışmaları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze'de yaya üst geçidi yapılıyor.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kent genelinde kesintisiz ve konforlu ulaşım hizmetinin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.



Vatandaşların güvenliğini sağlamak için Osman Yılmaz Mahallesi'nde D-100 karayolu üzerine bir yaya köprüsünün inşasının devam ettiği belirtilen açıklamada, çelik malzeme kullanılarak oluşturulacak üst geçit projesi kapsamında şu an asansör ve ayak temel çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.



Açıklamada, söz konusu üst geçidin Gebze'de kuzey-güney yaya trafiğinin akışını sağlayacağı ve önemli bir geçiş hattı olacağı vurgulanarak, Fatih Devlet Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşların köprü sayesinde kolayca yolun karşısına geçebileceği aktarıldı.



Üst geçidin 87 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Üst geçitte engelliler ve yaşlılar için asansör bulunacak. Yaya köprüsünün güney kısmında yürüyen merdiven, normal merdiven ve engelli asansörü yer alacak. Yaya köprüsünün çelik üst yapısı, eğit gergin askılı olacak. Köprünün yapımında 870 ton çelik malzeme kullanılacak. Köprü tabliye kenarları cam korkuluk şeklinde düzenlenecek."