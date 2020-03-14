Gebze'de bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Burak A'nın (28) kullandığı üzerinde asfalt kesme makinesi taşıyan 41 U 3464 plakalı kamyon, Çayırova kavşağına 250 metre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, bariyerlere çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı kamyondan çıkarılan sürücü, ambulansla Anadolu Sağlık Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kamyonun olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA