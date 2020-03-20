Gebze?de banklar söküldü
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasının sağlanması için banklar söküldü.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasının sağlanması için banklar söküldü.Gebze Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri sokakları yıkarken, meydanlar, park ve araçlar dezenfekte edildi. Vatandaşların evde kalmasının sağlanması için ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Mustafa Paşa Camii'nin etrafında bulunan banklar belediye ekiplerince sökülerek kamyonlara yüklendi. Koronavirüs tehlikesinin geçmesinin ardından bankların yeniden bulundukları yere montajının yapılacağı belirtildi.
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Kaynak: DHA