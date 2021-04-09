Gebze'de, atık ayrıştırma tesisinde yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gebze'de, atık ayrıştırma tesisinde yangın

Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT - Haberler | Güncel
Gebze'de, atık ayrıştırma tesisinde yangın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki atık ayrıştırma tesisinde, sobadan sıçrayan kıvılcımların plastik atıkları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki atık ayrıştırma tesisinde, sobadan sıçrayan kıvılcımların plastik atıkları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Gebze'nin Pelitli mevkisinde bulunan atık ayrıştırma tesisinde, saat 10.30 sıralarında, yangın çıktı. İddiaya göre, işçinin yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımların plastik atıkları tutuşturmasıyla yangın başladı. Alevleri fark edenler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yangına müdahale etmek isteyen işçinin eli yandı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Sağlık ekibi ise elinden yaralanan işçiyi ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Gebze'de, atık ayrıştırma tesisinde yangın
Gebze'de, atık ayrıştırma tesisinde yangın
Gebze'de, atık ayrıştırma tesisinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Ziya Selçuk Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Hande Erçel Burak Deniz Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Ümit Öztürk Gökhan Töre Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Medya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gebze'de, atık ayrıştırma tesisinde yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:06:55. #1.14#
title