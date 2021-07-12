Gebze'de ata sporları çalıştayı yapıldı
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Gebze'de ata sporları çalıştayı yapıldı

Gebze'de ata sporları çalıştayı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ata Sporları Konfederasyonu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu işbirliğinde düzenlenen 'Kapasiteni Geliştir İyileş Çalıştayı' Gebze Belediyesi sponsorluğunda hafta sonu Gebze'de gerçekleştirildi.

Ata Sporları Konfederasyonu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu işbirliğinde düzenlenen 'Kapasiteni Geliştir İyileş Çalıştayı' Gebze Belediyesi sponsorluğunda hafta sonu Gebze'de gerçekleştirildi.

Çalıştayda, aba güreşi, aşık oyunu, atlı cirit, atlı kızak, atlı okçuluk, geleneksel kızak, gökbörü, halat çekme, kuşak güreşi, kılıç, mangala, mas güreşi, mızrak oyunu, post kapma, rahvan binicilik, şalvar güreşi, tomak tuluk ve matrak yaya okçuluk gibi dallardan meydana gelen ata sporlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konuları ele alındı. 2 gün süren çalıştaya, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra Ata Sporları Konfederasyonu Başkanı Hacı Sürmeneli, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Dr. Hakan Kazancı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, federasyonların üye ve temsilcileri katıldı. Çalıştayın kapanışında konuşma yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ata sporlarının genç nesillere öğretilmesi, yaşatılması ve aktarılması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Büyükgöz, "Böylesi kıymetli çalıştayı ilçemizde düzenleyen federasyon yetkilileri ve çalıştay katılımcılarına teşekkür ederim" dedi.

Tarihi Hünkar Çayırında ata sporları temsil gösterilerinin de yapıldığı çalıştay, düzenlenen ödül törenin ardından sona erdi. - KOCAELİ

Gebze'de ata sporları çalıştayı yapıldı
Gebze'de ata sporları çalıştayı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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