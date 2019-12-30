Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi

30.12.2019 21:19 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:25

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan aşırı rüzgar ağaçların devrilmesine neden oldu.



Edinilen bilgiye göre Gebze'de etkili olan şiddetli rüzgar sonucu Hacı Halil Mahallesi üzerinde bir ağaç yola devrildi. Şans eseri boş yola devrilen ağaç belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA