Gebze'de arama kurtarma ekibi kuruldu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinin (GEAK) kurulduğunu duyurdu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinin (GEAK) kurulduğunu duyurdu.

Zinnur Büyükgöz, Mevlana Kapalı Pazar Kompleksi içerisinde yer alan Gebze Ara Kurtarma (GEAK) deposunda incelemelerde bulundu. Başkan yardımcısı Ali Kaya ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu incelemede açıklamada bulunan Büyükgöz, "Gebze Belediyemizin kurmuş olduğu arama kurtarma ekibi GEAK'ın malzeme deposundayız. Profesyonel manada eğitimini alarak kurulan 30 kişilik bir arama kurtarma ekibini devreye aldık. Olası bir afet anında arama kurtarmaya dönük ne kadar ihtiyaç varsa karşılanacağı bir ekibimiz var. İnşallah ihtiyaç olmaz ve o günleri yaşamayız. Temennimiz bu yönde. İhtiyaç halinde ekibimiz Gebze'mizin hizmetinde olacaktır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı