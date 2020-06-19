Gebze'de araçlar yağmur suyu ile dolan alt geçitte mahsur kaldı
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Gebze'de araçlar yağmur suyu ile dolan alt geçitte mahsur kaldı

Gebze'de araçlar yağmur suyu ile dolan alt geçitte mahsur kaldı Sürücüler arıza yapan araçları iterek kurtarmaya çalıştı Kocaeli'nin Gebze ilçessinde etkili olan sağanak yağış sonrasında su dolan alt geçitte araçlar mahsur kaldı.

19.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:15

Gebze'de araçlar yağmur suyu ile dolan alt geçitte mahsur kaldı

Sürücüler arıza yapan araçları iterek kurtarmaya çalıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçessinde etkili olan sağanak yağış sonrasında su dolan alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Sürücüler araçları iterek çıkarmaya çalıyor.

Kocaeli'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bir çok yerde sel ve su baskınları meydana geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu yerlerden biri olan Gebze ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan Anibal köprülü kavşağındaki alt geçit yağmur suları ile doldu. İstanbul istikametini dolduran yağmur suları nedeniyle bazı araçlar su içinde kaldı. Bazı sürücüler, yağmur sularına saplanarak arızalan araçlarını iterek çıkarmaya çalışırken bazıları ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Büyük oranda su ile dolan, trafiğin tek şeritten kontrollü sağlandığı alt geçitte belediye ve Karayolları ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze'de araçlar yağmur suyu ile dolan alt geçitte mahsur kaldı

Kaynak: İHA

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