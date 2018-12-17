Gebze'de Ağır Tonajlı Araçlara Denetim

Gebze'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olası trafik kazalarını önlemek amacıyla ağır tonajlı araçlara yönelik uygulama yaptı.

Kirazpınar, Tavşanlı, Muallimköy ve Balçık mevkilerinde oluşturulan uygulama noktalarında kamyon, tır gibi ağır tonajlı araçlara yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, araçların lastikleri, taşıdıkları yükleri ve araç sürücülerinin belgelerini kontrol etti.

Ekipler, araçların arka ve yan işaretlemelerinin, reflektörlerinin, arka koruma çerçevelerinin ve kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını da denetledi.

750 aracın kontrol edildiği uygulamalar sırasında trafik kurallarına uymayan 54 sürücüye ceza uygulanırken, 9 araç da trafikten çekildi.

Kaynak: AA