Gebze'de 42 kaçak göçmen yakalandı; 3 tutuklama - Haberler
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Gebze'de 42 kaçak göçmen yakalandı; 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın takibi sonucu bir minibüste bulunan 42 kaçak göçmen yakalanırken, 3 kişi tutuklandı.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın takibi sonucu bir minibüste bulunan 42 kaçak göçmen yakalanırken, 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin taşındığı bir minibüsü takibe aldı. Gebze ilçesinde durdurulan minibüsün içerisinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 42 kaçak göçmen ile seyahati organize ettikleri belirlenen 3 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Gebze'de 42 kaçak göçmen yakalandı; 3 tutuklama

Gebze'de 42 kaçak göçmen yakalandı; 3 tutuklama

Gebze'de 42 kaçak göçmen yakalandı; 3 tutuklama

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