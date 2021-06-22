Gebze'de 3 iş makinesinin yanmasında 'kundaklama' şüphesi
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Gebze'de 3 iş makinesinin yanmasında 'kundaklama' şüphesi

Gebze'de 3 iş makinesinin yanmasında 'kundaklama' şüphesi
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, park halindeki 3 iş makinesi, bir anda alev aldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, park halindeki 3 iş makinesi, bir anda alev aldı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, aralarında mesafe olan iş makinelerinin aynı anda yanması nedeniyle kundaklama ihtimali değerlendiriliyor.

Gebze'nin Duraklı Mahallesi'nde park halindeki Mehmet Erbaşı, Dursun Handemi ve Yusuf Doğan'a ait 3 iş makinesi, saat 03.00 sıralarında, aynı anda yanmaya başladı. İş makinelerinden yükselen alevleri görenler, itfaiye ve jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. İş makineleri ise kullanılamaz hale geldi. Aralarında mesafe bulunan iş makinelerinin aynı anda yanması nedeniyle olayın kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma başlatıldı.


Gebze'de 3 iş makinesinin yanmasında 'kundaklama' şüphesi
Gebze'de 3 iş makinesinin yanmasında 'kundaklama' şüphesi
Gebze'de 3 iş makinesinin yanmasında 'kundaklama' şüphesi
Gebze'de 3 iş makinesinin yanmasında 'kundaklama' şüphesi
Gebze'de 3 iş makinesinin yanmasında 'kundaklama' şüphesi
Gebze'de 3 iş makinesinin yanmasında 'kundaklama' şüphesi
Gebze'de 3 iş makinesinin yanmasında 'kundaklama' şüphesi
Gebze'de 3 iş makinesinin yanmasında 'kundaklama' şüphesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan

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