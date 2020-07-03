Gebze D-100'de geçici güzergah belirlendi
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Gebze D-100'de geçici güzergah belirlendi

Gebze D-100 Karayolu İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı çalışması nedeniyle geçici güzergah oluşturdu.

Gebze D-100'de geçici güzergah belirlendi
03.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:38

Gebze D-100 Karayolu İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı çalışması nedeniyle geçici güzergah oluşturdu.

Gebze D-100 Karayolu İstanbul istikametinde 4 Temmuz'da üst yapı çalışması başlayacak. Yapılacak çalışma kapsamında sivil ve toplu taşıma araçlarının sorun yaşamaması için geçici güzergah alternatif belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak üst yapı çalışmasına 2 geçici güzergah belirlendi.

Kuzey yan yoldan İstanbul istikametine gidecek araçlar 1207 Sokak'ı takiben Körfez Caddesi, Ahmet Pembegüllü Bulvarı, 1301 Sokak, güney yan yol istikametini takip ederek Eskihisar Kavşağından D-100 Karayoluna giriş sağlayacak. Şehir merkezinden gelen araçlar ise İstanbul Caddesi, İstasyon Caddesi'ni takiben Eskihisar Kavşağı'ndan D-100 Karayoluna katılım sağlayacak. Güney yan yol İstasyon Caddesi ile 1301 Sokak arası çalışmalar sürecinde gidiş ve geliş olarak kullanılabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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