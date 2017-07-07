Gebze CHP Lideri Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşünün 23. Gününde Kendisine Benzeyen Vatandaşla Yanyana...

Gebze CHP Lideri Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşünün 23. Gününde Kendisine Benzeyen Vatandaşla Yanyana...

Gebze CHP Lideri Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşünün 23. Gününde Kendisine Benzeyen Vatandaşla Yanyana...