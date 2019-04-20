Gebze Cezaevi Önündeki Eylemlere Coplu Müdahale Hakkında Valilik Soruşturma Başlattı

Gebze Cezaevindeki tutuklu yakınlarına destek olmak için cezaevinin önünde eylem yapan kişilere polis müdahale etti. Polisin müdahale sırasında cop kullandığını gösteren video sosyal medyada tepki topladı. Kocaeli Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlülerden bir kısmı, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı ve bu tecridin son bulması gerekçesiyle açlık grevi yapıyordu. Onlara destek olmak isteyen yakınları ise 9 Nisan tarihinden itibaren cezaevi önünde nöbet tutarak eylem yapma kararı aldı. Euronews.com'da Görüntüle