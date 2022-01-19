Gebze bölgesinde kapalı yol yok

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli genelinde dün gece etkisini gösteren kar yağışı Kocaeli Büyükşehir ekiplerini teyakkuza geçirdi. Büyükşehir'e bağlı karla mücadele ekipleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için kent genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de çalışmalarına etkin bir şekilde devam ediyor. Kent merkezi, cadde ve sokaklarda olduğu gibi kırsal alanlarda da yoğun bir mesai harcayan ekipler, kapalı yol bırakmıyor. Araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri baştan aşağı kardan temizleyen ekipler, özellikle kırsal mahallelerde yerinde incelemeler ve müdahaleler yaparak, günlük hayatın kar yağışından olumsuz etkilenmemesini sağlıyor.

EKİPLER 7/24 ÇALIŞIYOR

Tüm kentte olduğu gibi Gebze bölgesinde de 6 adet PTO, 4 Traktör, 1 Tuzlama Robotu, 1 Loder, 1 Greyder, 2 JCB aracı ve 40 personelle gerçekleşen çalışmalar, 7/24 esasına dayalı olarak devam ediyor. Gebze ve Dilovası ilçesine bağlı tüm köylerde yoğun bir mesai harcayan ekipler, sorumluluk alanında bulunan Gebze Kirazpınar Mahallesi ve GOSB yan yollarda da küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek için canla başla çalışan Büyükşehir ekipleri, gelen ihbarları da anında değerlendirerek müdahale ediyor.

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