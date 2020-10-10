Gebze Bilim ve Sanat Merkezi yenilenecek

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Bilim ve Sanat Merkezi yenilecek.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Bilim ve Sanat Merkezi yenilecek.

Hayırsever iş adamı Mehmet Tuğrul Tekbulut, merkezin yenilenmesi için türlü hazırlığın tamamlandığını söyledi.

Eğitime katkı vermenin önemli olduğunu ifade eden Tekbulut, "Eğitime katkıda bulunmak, çocukların yetiştiğini görmek ve velilerin sevincini görmek bizi çok mutlu etti. Bu konuda daha çok yatırım yapmamız lazım. Gençlerimizi bu alanda yetiştirmeliyiz. Bundan sonrada imkan ölçülerinde bu yardımları yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Toplam 5 bin 608 metrekare alana inşa edilecek olan merkezde, 210 kişilik çok amaçlı konferans salonu, çeşitli branşlarda atölyeler, kütüphane ve kafeterya bölümleri yer alacak.

Ayrıca 4 laboratuvar, 2 müzik atölyesi, 2 resim atölyesi, 20 sınıf olmak üzere toplam 28 derslik inşa edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal