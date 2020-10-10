Gebze Bilim ve Sanat Merkezi yenilenecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gebze Bilim ve Sanat Merkezi yenilenecek

10.10.2020 13:09 | Son Güncelleme: 10.10.2020 13:12
Gebze Bilim ve Sanat Merkezi yenilenecek

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Bilim ve Sanat Merkezi yenilecek.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Bilim ve Sanat Merkezi yenilecek.

Hayırsever iş adamı Mehmet Tuğrul Tekbulut, merkezin yenilenmesi için türlü hazırlığın tamamlandığını söyledi.

Eğitime katkı vermenin önemli olduğunu ifade eden Tekbulut, "Eğitime katkıda bulunmak, çocukların yetiştiğini görmek ve velilerin sevincini görmek bizi çok mutlu etti. Bu konuda daha çok yatırım yapmamız lazım. Gençlerimizi bu alanda yetiştirmeliyiz. Bundan sonrada imkan ölçülerinde bu yardımları yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Toplam 5 bin 608 metrekare alana inşa edilecek olan merkezde, 210 kişilik çok amaçlı konferans salonu, çeşitli branşlarda atölyeler, kütüphane ve kafeterya bölümleri yer alacak.

Ayrıca 4 laboratuvar, 2 müzik atölyesi, 2 resim atölyesi, 20 sınıf olmak üzere toplam 28 derslik inşa edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Fuat Oktay Mehmet Muş Tuma Çelik Donald Trump
Magazin Esra Erol Cansu Dere Seren Serengil Yasemin Özilhan
Spor Falcao Sergen Yalçın Roland Garros Manuel Fernandes Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Hatay Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gebze Bilim ve Sanat Merkezi yenilenecek - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 13:16:38. #1.15#
title