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Gebze Beylikbağı Stadı'na dijital skorbord

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gebze Beylikbağı Stadı'na dijital skorbord

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gebze ilçesindeki amatör maçların yoğun olarak oynandığı Beylikbağı Stadı'na skorbord taktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gebze ilçesindeki amatör maçların yoğun olarak oynandığı Beylikbağı Stadı'na skorbord taktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gebze Beylikbağıspor yönetiminin ihtiyacı ve talebi üzerine Beyikbağı Stadı'na dijital skorbord taktı. Bu eksikliği gideren büyükşehir ekipleri, bilgisayar destekli olarak da hizmet verecek 4x2 ebadındaki dijital skorbordu sahanın yol tarafına bakan köşesine monte etti. Montajları yapılan skorbord çalıştırılarak hizmet vermeye başladı. Statlarına skorbord takılmasıyla büyük bir eksikliğin giderildiğini söyleyen Beylikbağıspor Başkanı Ümit Fatih Yalsız, ihtiyaçlarına cevap veren büyükşehir yetkililerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Gebze Beylikbağı Stadı'na dijital skorbord

Gebze Beylikbağı Stadı'na dijital skorbord

İhlas Haber Ajansı - Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze, Spor, Haber

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