Gebze Beyaz Kalpler Merkezi'nde kaba inşaata geçildi
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Gebze Beyaz Kalpler Merkezi'nde kaba inşaata geçildi

Gebze Beyaz Kalpler Merkezi'nde kaba inşaata geçildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Gebze ilçesinde inşasına geçtiğimiz aylarda başlanan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişi Merkezi'nde, kaba inşaat çalışmalarına devam ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile sosyal yaşamında problem yaşayan gençlere yönelik pek çok farklı branşta eğitim veriliyor. İzmit ilçesinde gençlere verilen bu eğitim ve sosyal imkanların şehrin geneline yayılmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de inşasına başladığı Beyaz Kalpler Merkezi'nde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

KABA İNŞAAT DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkezin inşasının gerçekleştireceği arazide fore kazık imalatları ve hafriyat kazılarını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti. İş dahilinde şuan yapının temelinin atıldığı kısımlarda kaba inşaat çalışmalarına devam ediliyor.

BİN 564 METREKARE KAPALI ALAN

İnşaat alanının 2 bin 904 metrekare olacağı Gebze Beyaz Kalpler Merkezi, toplam kapalı alan bin 564 metrekare olarak planlandı. Proje, bodrum kat, zemin kat ve 1. kat şeklinde uygulanacak. Bu kapsamda bodrum katta sığınak ve teknik hacimler olacakken zemin katta restoran, mutfak atölyesi, spor salonu, 6 adet atölye, danışma ve 3 adet idari ofis bulunacak. Birinci katta ise 3 adet teknoloji ve yazılım kodlama atölyeleri, kütüphane, çamaşırhane, mescit ve şadırvan, 6 adet atölye, 2 adet idari ofis ve teras yer alacak.

ATÖLYELER GENÇLERİN HİZMETİNDE OLACAK

Gebze ilçesinde hizmet verecek olan Beyaz Kalpler Merkezi, bölgede yaşayan gençlerin eğitim ve sosyal alanda gelişimine katkı sağlayacak. Gençler, uzman eğitmenlerin gözetiminde birçok farklı branşta eğitim alacak.

Kaynak: Bültenler

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