Gebze Beyaz Kalpler Merkezi'nde çalışmalar tam gaz ilerliyor

Sosyal hayatında problem yaşayan gençlere yönelik hizmet veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin ikincisinin inşasına Gebze'de başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile sosyal yaşamında problem yaşayan gençlere yönelik pek çok farklı branşta eğitim veriliyor. Gençlere verilen bu eğitim ve sosyal imkanların şehrin geneline yayılmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi İzmit'in ardından Gebze'ye de yeni bir Beyaz Kalpler Merkezi inşa ediyor.

HAFRİYAT KAZISI YAPILIYOR

Proje kapsamında Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkezin inşasının gerçekleştireceği arazi de hafriyat kazısı gerçekleştiriyor. Daha önce fore kazık imalatlarının gerçekleştirildiği alanda önümüzdeki günlerde binanın temeli atılacak.

ATÖLYELER GENÇLERİN HİZMETİNDE OLACAK

İnşaat alanının 2 bin 904 metrekare olacağı Gebze Beyaz Kalpler Merkezi, toplam kapalı alan bin 564 metrekare olarak planlandı. Proje, bodrum kat, zemin kat ve 1. kat şeklimde uygulanacak. Bu kapsamda bodrum katta sığınak ve teknik hacimler olacakken zemin katta restoran, mutfak atölyesi, spor salonu, 6 adet atölye, danışma ve 3 adet idari ofis bulunacak. Birinci katta ise 3 adet teknoloji ve yazılım kodlama atölyeleri, kütüphane, çamaşırhane, mescit ve şadırvan, 6 adet atölye, 2 adet idari ofis ve teras yer alacak.

Kaynak: Bültenler