Gebze Beyaz Kalpler için MARKA ile protokol imzalandı

27.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:33

MARKA'nın desteği ile Gebze Beylikbağı'nda inşa edilecek olan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Projesi için protokol imzalandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde sosyal yaşamında problem yaşayan gençlere yönelik hizmet veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, Gebze bölgesinde de hizmet verecek. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)'nın desteği ile Gebze Beylikbağı'nda inşa edilecek olan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile Barınma ve Konaklama Merkezi için Büyükşehir Belediyesi Gebze Hizmet Binası'nda protokol imzalandı.



Gebze Beylikbağı'nda inşa edilecek olan proje toplamda 6 milyon TL'ye mal olacak. Protokol kapsamında MARKA, projenin 3 milyon TL'sini Sosyal Destek Projesi kapsamında karşılayacak. Gebze bölgesine hizmet verecek olan merkez, toplamda 3 bin 93 metrekare alan inşa edilecek. Projenin protokolü, Büyükşehir Belediyesi Gebze Hizmet Binası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu tarafından imzalandı. Protokol imza törenine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık katıldı.



Protokol imza töreninde konuşan Başkan Büyükakın, "Bu projenin duyurusunu özellikle Gebze'de yapmak istedik. Çünkü bu proje çok hayırlı olacak ve Gebze, Dilovası, Çayırova ile Darıca bölgesine hizmet edecek. Bilindiği üzere Beyaz Kalpler bizim 2014 yılında merkezde uygulamaya koyduğumuz bir projedir. Risk altındaki suça maruz kalabilecek, suça eğilimli olabilecek, çeşitli sosyal sebeplerden dolayı risk taşıdığını düşündüğümüz çocuklarımız var. Bu çocuklarımız uygun olmayan sosyal çevrede yetişmesi sonucunda, suça meyilli bireyler olabiliyorlar. Beyaz Kalpler Merkezimizde bu çocuklarımıza psikolojik, sosyal ve çeşitli alanlarda eğitim veriliyor. Bu merkezdeki uzman psikologlar, çocuğun psikolojik durumunu değerlendirdikten sonra çocuğun ilgili branşlarda eğitim alabilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor" dedi.



Bu güzel projeyi genişletmek istediklerini de belirten Başkan Büyükakın, "Biz uzun zamandır Gebze bölgesinde böyle bir hizmetin lazım olduğunun farkındayız. Bu projemizi gerçekleştirmek için kalkınma ajansımız MARKA'ya başvuru da bulunarak destek istedik. Ajansımızda bu projemizi uygun bularak toplamda 6 milyona mal olacak projemizin, 3 milyonunu MARKA desteği ile gerçekleştireceğiz. Beylikbağı Mahallemizde inşa edilecek merkezimizin yanına aynı zamanda Barınma evi de proje kapsamında yapılacak" diye konuştu.



Daha sonra söz alan MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ise, "Sosyal Destek Projeleri kapsamında bölgemizde birçok başvuru aldık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu projesi bölgemizde başvurusu kabul edilen dört projeden birisi oldu. Bu proje bakanlığın Türkiye genelinde en yüksek bütçeli destek verdiği projelerin başında geliyor. Ben başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Bu proje ile Gebze bölgesinde suça bulaşma riski olan çocuklarımız o alandan kurtarılacak ve güzel bir eğitim alacak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA