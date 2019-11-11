Gebze Belediyesinden açıklama

11.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:04

Gebze Belediyesinden, geçtiğimiz günlerde zabıtalarla pazarcı esnafı arasında yaşanan gerginlikte sorumlu olanlar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve talepler üzerine yaya geçişlerini engelleyecek şekilde kamu alanı ile kaldırım işgallerini önlemek üzere Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Bu çalışmalar esnasında meydana gelen ve kamuoyuna da yansıyan üzücü görüntülerin, kurumları nezdinde de kabul edilir nitelikte olmadığı ifade edilen açıklamada, "Tasvip edilmesi imkansız bu üzücü olayların, kapsamlı bir şekilde araştırılması ve soruşturulması için bir çalışma, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda başlatılmıştır. Yaşanan üzücü olaylarda kastı veya sorumluluğu olanlar hakkında, yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde gerekli yasal işlemler, kanun ve hukuk çerçevesinde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA