Gebze Belediyesi personellerine teşekkür belgesi verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gebze Belediyesi personellerine teşekkür belgesi verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Gebze Belediyesi personellerine teşekkür belgesi verildi

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin farklı şehirlerinde meydana gelen orman yangınlarının söndürme çalışmalarına katılan Gebze Belediyesi personellerine teşekkür belgesi verildi.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin farklı şehirlerinde meydana gelen orman yangınlarının söndürme çalışmalarına katılan Gebze Belediyesi personellerine teşekkür belgesi verildi.

Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ekibi bünyesinde yer alan personellere, AFAD tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan teşekkür belgelerini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti. Başkanlık makamında ağırladığı personelleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Başkan Büyükgöz, "Afet bölgelerinde dayanışmanın en güzel örneğini, Gebze'mizi en güzel şekilde temsil edecek şekilde fedakarca sergileyen siz değerli mesai arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi personellerine teşekkür belgesi verildi

Gebze Belediyesi personellerine teşekkür belgesi verildi

Gebze Belediyesi personellerine teşekkür belgesi verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Gebze Belediyesi, Arama Kurtarma, Türkiye, Gebze, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title