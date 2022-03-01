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Gebze Belediyesi'nin fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gebze Belediyesi'nin fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gebze'nin Tarihi Dokuları' temalı ödüllü fotoğraf yarışması için başvurular başladı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gebze'nin Tarihi Dokuları' temalı ödüllü fotoğraf yarışması için başvurular başladı.

Gebze Belediyesi'nden yapılan açıklamada, başvuruların 28 Şubat-16 Mart tarihleri arasında kabul edileceği belirtildi. 18 yaş ve üzeri herkese açık olan Gebze Belediyesi Tarihi Dokuları Fotoğraf Yarışması'nda katılımcılar arasından seçilecek birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye ise 2 bin TL para ödülü takdim edilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Gebze Belediyesi, Türk Lirası, 28 Şubat, Gebze, Yerel, Haberler

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