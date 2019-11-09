Gebze Belediyesi'nden zabıta ile vatandaşlar arasında çıkan arbede hakkında açıklama

09.11.2019 00:19 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:24

Kocaeli'de zabıta ekipleri ve vatandaşlar arasında yaşanan arbede ile ilgili Gebze Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Şahısların kamuoyu algısının oluşturmak istendiği açık bir şekilde görülmektedir" ifadelerine yer verildi.



Olay, Gebze Şehit Numan Dede Caddesi eski Cuma pazarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde iş yerleri ve seyyar satıcıların kaldırım işgali yaptığı şikayetleri üzerine harekete geçen zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi. Cadde üzerindeki tüm iş yerlerini denetleyen ekipler, kaldırım işgaline neden olan malzemeleri toplayarak araçlara yükledi. Seyyar satıcılara ait tezgah ve araçları toplayan ekipleri gören bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Tepki gösteren vatandaşlar ile kalabalık zabıta ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Amatör kameralar tarafından görüntülenen arbede anlarında, seyyar satıcı tezgahına el koyan zabıta ekiplerine vatandaşlar tepki gösteriyor. Tepkisini sürdüren bir vatandaş ile zabıta ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşanıyor. Vatandaşların araya girmesi sonucu olay yatıştırılıyor.



Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Gebze Belediyesi, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada zabıta ekiplerinin arbede yaşadığı kişilerin provokasyon amaçlı hareket ettiklerinin tespit edildiği belirtildi. Gebze Belediyesi'nin süreci yakından takip edeceğinin ifade edildiği açıklamada, "Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz'ün başlattığı halk günleri ve mahalle toplantılarına katılan vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve talepler üzerine yaya geçişlerini engelleyecek şekilde kamu alanı ve kaldırım işgallerini önlemek için çalışma başlatılmıştır. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından ilçe merkezi başta olmak üzere ana arter üzerinde bulunan işyerlerine, dükkan dışına ve kamu alanına malzeme konulmaması, yaya geçişlerinin engellenmemesi hususunda gerek sözlü gerekse de yazılı tebligatlar ilgililerine yapılmıştır. Yapılan bu tebligat ve uyarılar sonrasında geçen sürenin ardından yapılan mutat denetimler neticesinde kamu alanına malzeme koyan ve yayaların geçişini engellemeyi sürdüren işyerlerinin söz konusu malzemeleri tespit edilerek, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun ve 5393 sayılı Belediye kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.



Konu ile ilgili adli sürecin yakından takip edileceğinin duyurulduğu açıklamada, "Bu işlemler sırasında bölge esnaflarıyla alakası olmayan ve tespit edilen kişilerin provakatif girişimleriyle, kurumumuza ilişkin yanlış bir kamuoyu algısının yaratılmak istendiği açık bir şekilde görülmektedir. Önceliği, halkımızın talepleri doğrultusunda, kamu yararı gözetilerek ilçemize hizmet etmek olan belediyemiz tarafından süreç yakından takip edilmekte olup, konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA