Gebze Belediyesi'den dolandırıcılık uyarısı

09.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:46

Gebze Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı geldi.



Düzenlenen sahte belgelerle belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve satın alma yetkililerinin de imzaları taklit edilerek dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunu tespit eden Gebze Belediyesi, tüzel kişi ve esnafları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada "Başkan yardımcıları ve satın alma yetkililerinin sahte imzalarıyla mal veya hizmet satın almaya çalışılmasının yanı sıra; Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz'ün, belediye başkan yardımcılarının ve özel kalem müdürlüğünün adı kullanılarak yardım talep edildiği de tespit edilmiştir. Yapılan bu dolandırıcılık girişimlerine yönelik adli makamlara başvuruda bulunuldu. Yeni mağduriyetlerin yaşanmaması için şüpheli durumların başkanlık makamına ve kolluk kuvvetlerine bildirilmesi çağrısında bulundu" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA