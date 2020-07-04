Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz bir yılını değerlendirdi
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Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz bir yılını değerlendirdi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, düzenlediği toplantıda yerel seçimlerin ardından geçen bir yılı değerlendirdi.

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz bir yılını değerlendirdi
04.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:27

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, düzenlediği toplantıda yerel seçimlerin ardından geçen bir yılı değerlendirdi.

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Büyükgöz, göreve başlar başlamaz ilk olarak mali kaynakları disiplin altına aldıklarını belirterek, sıkı bir tasarruf programı uygulamaya başladıklarını söyledi.

Kamyon garajını belediyenin bünyesine aldıklarını, mesai düzenlemesi yaparak bu alanda yüzde 90 tasarruf sağlayarak, bütçenin bu yıl 45 milyon artı verdiğini anlatan Büyükgöz, "7 gün 24 saat prensibiyle çalışan ekip oluşturduk. 40 mahallemiz var, nüfusumuz 400 bin. Türkiye imalat sanayisinin yüzde 30'u sınırlarımızda faaliyet gösteriyor. Gündüz nüfusunu da göz önüne alarak hizmet etmeliyiz. Gebze, Türkiye'nin bilişim üssü. Gebze'nin iyi yönetilmesi Kocaeli'nin ve Türkiye'nin hayati meselesidir. Metroya, çöp depolama alanlarına, millet bahçelerine, fiziki olarak tüm iyileştirmelere, Büyükşehir Belediyemiz ve bakanlıklarla imza atıyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlara Gebze'ye sundukları imkanlar için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Büyükgöz, göreve geldiği 1 yılda yaptığı çalışmalara değinerek, metro projesinin devam ettiğini, gidiş dönüş 32 kilometrelik projenin 2023 yılında hizmete alınacağını ve bu hattın insanlara konforlu bir hizmet sağlayacağını ifade etti.

Sabiha Gökçen ve OSB hattının da takipçisi olacaklarını aktaran Büyükgöz, şöyle devam etti:

"Millet Bahçesi projesi, bakanlığımızca projelendiriliyor. İhale çalışmaları tamamlanarak Gebze'nin hizmetine sunulacak. Sarı Cami projesinin 10 gün önce ihalesi yapıldı ve süratle tamamlayıp bölgenin hizmetine sunulacak. Kaykay Parkı gençlerimize verdiğimiz önemdir. Gençlerin arzu ve talepleri doğrultusunda bir park alanı ihalesi kısa sürede gençlerin hizmetine girmiş olacak. Mevlana Kapalı Pazarı'nın çatısına güneş enerji sistemi kurmaya karar verdik. Gebze Belediyesi 3 milyondan fazla elektrik faturası ödüyor. Burada kuracağımız sistemle bunun önüne geçeceğiz."

Hünkar Çayırı'nın, Gebze Belediyesine tahsisini sağladıklarını anımsatan Büyükgöz, projenin yatırımını Büyükşehir Belediyesinin üstleneceğini ve burayı Fatih Sultan Mehmet'in anısına yakışır bir şekilde dizayn edeceklerini, bölgenin önemli bir turizm destinasyon merkezi olacağını bildirdi.

Çok sayıda spor salonu, park ve sosyal tesislerin vatandaşlarla buluşacağını anlatan Büyükgöz, şunları kaydetti:

"Pandemi günlerinde dahi asfalt çalışmalarını durdurmadık ve o günleri fırsata çevirerek, 24 saat hizmet ürettik. Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerinde tapu ve imar sorunu tamamen çözdük ve şu ana kadar 1435 vatandaşımız tapularını aldı, almaya devam ediyor. İmar sorunu konusunda ise hayatı kolaylaştıracak bir plan çalışması yapılıyor. Gebze'de binlerce sera var, köylerimizde 29 bin büyükbaş hayvan besiciliği yapılıyor. İlçede üretilen organik ürünlerin halkımızla buluşması için çalışmalarımızı yapacağız."

İlçede 20 bin 641 ağaç dikerek, 604 bin metrekare yeşil alanı ilçeye kazandırdıklarını belirten Büyükgöz, "İlk sıfır atık projesini alan belediyeyiz. Bugüne kadar 15 bin öğrenciye yakinen hizmet verildi. Bu süreçte bize yardım eden yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Bütün merkezlerimizde 12 bin basılı kitapla birlikte 25 bin e-kitap hemşehrilerimizin eksiklerini giderdik. GESMEK kurslarımız çeşitlendirilerek Avrupa Birliği standartlarında eğitimlerine devam ediyor." ifadesini kullandı.

Büyükgöz, yıl sonuna kadar 40 milyon lira değerinde park ve bahçe ile fen işleri çalışmaları yapacaklarını, yıl sonuna kadar 100 milyonluk yatırımı Gebze'ye kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker ve Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TÜBİTAK MARTEK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Okur, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, meclis üyeleri, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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