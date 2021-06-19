Gebze Balçık Su Deposu Çalışmaları Tam Gaz İlerliyor

Küresel ısınma sonucunda yaşanan iklim değişiklikleri ile birlikte suyun önemi artarken, korunması ve depolanması da büyük önem taşıyor.

Küresel ısınma sonucunda yaşanan iklim değişiklikleri ile birlikte suyun önemi artarken, korunması ve depolanması da büyük önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü de sanayisi ile birlikte nüfusu sürekli artan Kocaeli'nin su ihtiyacını depolamak için 2021 yılı yatırım programı kapsamında, birçok ilçede 50'yi aşkın yeni su deposu inşasını başlatmıştı. Bu yatırım programı çerçevesinde Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde inşa edilen 5 bin metreküplük su deposunun inşasında çalışmalar devam ediyor.

PERDE DUVARLAR İNŞA EDİLİYOR

"Gebze, Dilovası ve Körfez İlçeleri Muhtelif İçme suyu Depo İnşaatı" projesi kapsamında yapılacak 11 adet çeşitli büyüklükteki deponun, kapasite olarak en büyüğü olan 5000 m3 kapasiteli Balçık deposunun, inşa çalışmaları sürüyor. İSU Denizli İçme suyu Arıtma Tesisi yanında inşa edilen deponun, taban betonu geçtiğimiz ay atılmıştı. İSU ekipleri şuan deponun çevre perde duvarlarını inşa ediyor.

11 DEPO İNŞA EDİLECEK

2021 Yatırım programı kapsamında Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde 11 adet yeni depo inşa edilecek. Gebze Balçık'ta 5000 m3'ün ardından Cumaköy' de 500 m3, Denizli'de 500 m3 ve Elbizli' de 100 m3, Dilovası ilçesinde Tepecik'te 500 m3, Körfez ilçesinde Kalburcu Merkezde 100 m3, Kalburcu Bektaş'ta 100 m3, Alihocalar'da 100 m3, Kırcaali, Kozluca ve Naipköy'de 50'şer m3 yeni betonarme depolar inşa edilecek. Yeni depoların bağlantı çalışmaları kapsamında üç ilçede toplam 6. 2 km uzunluğunda içme suyu bağlantı çalışması da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Habermetre