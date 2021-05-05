Gebze Ankara Caddesi'nin yol çizgileri çizildi
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Gebze Ankara Caddesi'nin yol çizgileri çizildi

Gebze Ankara Caddesi'nin yol çizgileri çizildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Alt ve üstyapı çalışmaları tamamen bitirilen Gebze ilçesi Ankara Caddesi'nde, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol çizgileri çizildi.

Ramazan ayı ve tam kapanma döneminde üstyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesindeki önemli bir güzergahtaki caddenin üstyapı çalışmasını tamamen bitirdi. Çalışmaları tamamlanan Beylikbağı Mahallesi, Ankara Caddesi'nde yol çizgileri çizildi.

ALT VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞTI

Ankara Caddesi D-100 Karayolu ile Yeni Bağdat Caddesi arasında Beylikbağı Mahallesi'nde giriş ve çıkışta vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Daha önce yağmur suyu altyapı çalışması yapılan cadde de üst yapı çalışması kapsamında asfalt serimi tamamlandı. Tüm alt ve üstyapı işleri bitirilen yolda son olarak yol çizgileri çizildi. Cadde bambaşka bir görünüme kavuştu.

Kaynak: Bültenler

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