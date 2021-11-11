Gebelikte protein tüketimi bebeğin gelişimini etkiliyor

SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Sultan Şalk, gebelerin günlük 150-200 gram kırmızı et tüketmesi gerektiğini bildirdi.

Şalk, yaptığı yazılı açıklamada, gebelik döneminde kırmızı et, yumurta gibi kaliteli proteinler tüketilmesinin önemine değindi.

Gebelerde beslenmenin oldukça önemli olduğunu belirten Şalk, "Özellikle kırmızı et, yumurta gibi kaliteli proteinler alınması anne ve bebeğin sağlığı açısından çok önemli. Günlük 150- 200 gram civarında kırmız et tüketilmeli. Genel olarak gebelerin günlük gebelik öncesine göre 150-200 kalori fazla tüketmeleri gerekiyor. Gebelik öncesine göre çok fazla ekstra kalori ihtiyacı olmaz ama kaliteli protein, vitamin ve minarel ağırlıklı beslenmelerini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı et tüketiminin annenin artan demir ihtiyacını karşılamada önemli bir yerinin olduğuna vurgu yapan Şalk, şunları kaydetti:

"Fetüsün büyümesi için özellikle son 3 ayda annenin beslenmesi çok önemli. Gebelikte çay, kahve, sigara, kola, alkol, gazlı içecekler gibi zararlı gıdaları önermiyoruz. Diğer saydığımız faydalı besinlerde de günlük belli bir miktarda da toplam 2500-3000 kalori tüketmeleri gerekiyor. Zararlı besinleri tüketirlerse ilk 3 ayda katkılı gıdalara bağlı annede düşük, abörtüs, bebekte anomaller olabilir. Doğumun son aylarında da zararlı besinler tüketildiğinde de annenin şekeri ve tansiyonu da etkilenebilir. Dolayısıyla bebeğin büyümesi de etkilenebilir."

Haberi Kaydet