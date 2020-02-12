Gebelikte paraben içeren kozmetik ürünleri bebeğin kilolu olmasına yol açabilir

12.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:02

Gebelikte paraben içeren kozmetik ürünlerinin kullanımının, doğacak çocuğun kilolu olma ihtimalini artırdığı bildirildi.

Sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde 629 anne ve çocuklarının verileri incelendi.

Annelerin gebeliklerinin 34. haftasında paraben içeren kozmetik ürünü kullanıp kullanmadıkları hakkında bilgi verdiği araştırmada annelerden ayrıca idrar örneği istendi.

Her gün paraben içeren losyon ve makyaj ürünleri kullanan annelerin idrarında paraben miktarının arttığı, idrarında paraben seviyesi yüksek annelerin çocuklarının 8 yaşına kadar aşırı kilolu olma riskinin yükseldiği görüldü.

Daha önce yapılan araştırmalar, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan koruyucu madde parabenin, vücutta östrojeni taklit ederek hormonların normal fonksiyonlarını bozabileceğini göstermişti.

Uzmanlar, hamilelere ve emziren annelere paraben içermeyen kozmetik ürünleri kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA