Gebelik Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı?

Diyetisyen Başak İnsel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gebelik sürecinde, hem anne için hem de bebek için beslenmenin önemine vurgu yapan İnsel, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İlk aylarda çocuk ananeden beslenmez bu sebeple ekstra yemeye gerek yok. Gebelikte ileri dönemlerde ise bir tabak yoğurt çocuk için yeterli olacaktır daha fazlası değil. Gebelik sonrası ise su tüketimi çok önemlidir. Suyun süt arttırımında etkili olduğu da bilinmektedir."