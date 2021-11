"Gebelik döneminde yapılan tarama testleri risk oranı hakkında bilgi veriyor"

KADIN Hastalıkları ve Doğum Doktoru Tuğçe Demir, anne adaylarının kesinlikle kontrollerini aksatmaması ve doktorların uygun gördüğü testleri yaptırması gerektiğini söyledi. Demir, "Anne karnında göremediğimiz ancak bazı sorunları saptadığımız tarama testlerimiz var. Test riski ortadan kaldırmasına yönelik değil, riskin oranı hakkında bilgi edinilmesini sağlıyor" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru Tuğçe Demir, gebelik döneminde testlerin önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Gebelik süresince haftaya göre planlanan tarama testlerinin zamanında yapılmasının hem anne hem de bebek sağlığı için büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Demir, "Gebelik testimiz pozitif çıktıktan sonra öncelikli olarak hastamızın gebelik kesesinin anne karnında görülmesi çok önemli çünkü dış gebeliği bu haftalarda atlatmamız gerekiyor. Anne karnında gebelik kesesi göründükten bir süre sonra bebeğe ait yapıları gözlemliyoruz. 15 gün sonra hastamızı kontrole çağırıyoruz. Bebeğe ait yapılar ve kalp atımı oluştuktan ve tarama testleri yaptıktan sonra yaklaşık altıncı haftada gördüğümüz kalp atımları kontrolü için bir ay sonra çağırıyoruz. Gebelikte guatr testini mutlaka önemsiyoruz" diye konuştu.

GEBELİKTE TARAMA TESTLERİ

Gebelere her geldiklerinde ön bilgilendirme yaptıkları, bu bilgilendirmenin önlenebilir hastalıklar için yarar sağlandığını vurgulayan Demir sözlerini şöyle sürdürdü;

"Gebelerimiz her geldiğinde biz onlara ön bilgilendirme yapıyoruz, çünkü bunlar önlenebilir hastalıklar için önemli bir durumdur. Yaklaşık 11-14 hafta arasında ikili tarama testini öneriyoruz. Bu tahlilde down sendromu riski hakkında yüzde 90'ın üzerinde bir oran veriyoruz. Yaklaşık bir ay sonra yine hastamızı kontrole çağırıyoruz, bu sefer dörtlü tarama dediğimiz bazı faktörleri de içeren tarama testini öneriyoruz. Eğer bu sonuçlar normalse mutlaka hastamıza 18-22 hafta arasında yaptırılan detaylı ultrason dediğimiz amnomi taramasını yapılmasını öneriyoruz. Çünkü bebeğe ait her şey ortaya çıkıyor, bütün testleri yaptıktan sonra her şey normalse yüzde 99 normal diyebiliyoruz. Son zamanlarda gündemde olan 'NİPT' testi genelde ailelerin erken dönemde güvendikleri bir test. 24-28 hafta arasında şeker yükleme testini gebelerimize tarama ve tanı amaçlı yaptırıyoruz. Hastalarımız bu konuda biraz çekiniyorlar, acaba şeker yükleme testi bebeğe zarar verir mi diye, ama biz kesinlikle öneriyoruz. Anne kanının pozitif, baba kanının negatif olduğu durumlarda ise mutlaka 28'inci haftada koruma ve önleme amaçlı uyuşmazlık iğnesini yapıyoruz. Böylece diğer hamileliklerinde kan uyuşmazlığına bağlı bir sorun yaşanmasını önlüyoruz"

TEST RİSK ORANI HAKKINDA BİLGİ VERİYOR

Gebeliğin takip sıklığının taşıdığı risk faktörüne göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Demir, "Genelde 32'nci haftadan sonra bebeklerimize 'NST' çekmeye başlıyoruz. Bu test halk arasında 'stres testi' olarak biliniyor. Bebeğin kalp atım hızını ölçüyoruz. 37'nci haftadan sonra doğum şekli belirlenmeye başlasa da tam anlamında son halini almıyor. 39'uncu haftadan sonra geri sayım başlıyor. Bebeğin ve annenin genel muayenesi yapılıyor ve nasıl doğum yapılacağına karar veriliyor. Gebelik döneminde tarama testleri bizim çok önemli çünkü anne karnında göremediğimiz ancak bazı testlerle saptadığımız tarama testlerimiz var. Anne karnından aktarılan genetik faktörlerin babayla birlikte etkileşimde örneğin zaman ortaya down sendromu çıkabiliyor. Bu yüzden başta ailelerden onay alarak ve bilgilendirme yapıyoruz. Test riski ortadan kaldırmasına yönelik değil, riskin oranı hakkında bilgi edinilmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

