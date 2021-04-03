Gebelere tarama testlerini ruhsatlı merkezlerde yaptırmaları uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gebelere tarama testlerini ruhsatlı merkezlerde yaptırmaları uyarısı

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Sağlık
Gebelere tarama testlerini ruhsatlı merkezlerde yaptırmaları uyarısı

Antalya Genetik Hastalıklar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Duran Canatan, anne adaylarına sağlıklı bireyler için doktorların tavsiye ettiği tarama testlerini yaptırmaları önerisinde bulundu.

Antalya Genetik Hastalıklar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Duran Canatan, anne adaylarına sağlıklı bireyler için doktorların tavsiye ettiği tarama testlerini yaptırmaları önerisinde bulundu.

Aynı zamanda Çocuk, Hematoloji ve Genetik Uzmanı olan Canatan, AA muhabirine, teknolojinin ilerlemesiyle bugün birçok hastalığın anne karnında tespit edilebildiğini söyledi.

Anne adaylarına doğum öncesi girişimsel olmayan doğum öncesi tarama testi (NIPT) ile hastalıkların tarandığını, doğum sonrası birçok gen hastalığının genetik tanısının da konulabildiğini anlatan Canatan, alınan bir tüp kan örneğiyle sonuca ulaşılabildiğini bildirdi.

Canatan, anne adaylarının teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanması gerektiğini belirterek, "Sağlıklı bireyler için anne adaylarına doktorların tavsiye ettiği tarama testlerini yaptırmalarını öneriyoruz. Testlerin de mutlaka ruhsatlı merkezler tarafından yapılması gerekiyor. Aksi takdirde doğru olmayan sonuçlarla karşılaşabilirler." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Bahar Candan Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Cenk Tosun Fatih Terim Okay Yokuşlu İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Taksi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gebelere tarama testlerini ruhsatlı merkezlerde yaptırmaları uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 14:14:57. #1.15#
title