Gebelere kar tatili var mı 2021? Hamileler için kar tatili düzenlemesi var mı?

Ülkemizde yüzünü gösteren yoğun kar yağışı sonrası buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle Gebelere kar tatili var mı 2021? Hamileler için kar tatili düzenlemesi var mı? sorularının yanıtları aranıyor. Eğitime kar tatili nedeniyle ara verilmesi sonrası gebeler de izinli olup olmadıklarını merak ediyor.

Ülkemizdeki kar yağışı nedeniyle olumsuz hava şartları etkili oldu. Bu nedenle okullarda bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Gebelere kar tatili var mı?

GEBELERE KAR TATİLİ VAR MI 2021?

Gebelere kar tatili genel bir karar olarak açıklanmadı. Ancak bazı şehirlerde Valilik tarafından kararlar alındı.

ZONGULDAK

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında olağan üstü toplanarak yeni kararlar alındı. Yoğun kar yağışı nedeni ile buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı Zonguldak Merkez ve ilçelerinde engelli ve hamile çalışanlara kar izni verildiği açıklandı.

EĞİTİME KAR TATİLİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada "Meteoroloji verilerine göre 14.02.2021 tarihinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan İl Geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 1 (bir) gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda da uzaktan eğitime devam edilmesine;

*Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 1(bir) gün ara verilmesine " bu süre zarfında Zonguldak merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına,

MUAF OLACAKLAR

Diyanet İşleri Bakanlığının, 11.02.2021 tarih ve 1047564 sayılı yazısında 10.02.2021 tarihli ve 1039482 sayılı olurları ile hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarında 15.02.2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçileceği belirtilmiş olup, bu çerçevede; İlimiz genelinde, Hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarında öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanların durumlarını kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01.12.2020 tarihli ve 89 nolu Ara Kararı ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

*Hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarının öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanlarından 65 yaş ve üzerinde kalanlar ile 20 yaş altında kalanların güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01.12.2020 tarihli ve 89 nolu Ara Kararı ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmasına..

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime devam eden okul ve kurslarda eğitim ve öğretime 16 Şubat Salı günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da salı günü izinli sayılacağı kaydedildi.

İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi.

KASTAMONU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bir araya geldiği belirtildi. İl genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarımızda 16 ve 17 Şubat tarihlerinde 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

KARABÜK

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden, 16 Şubat Salı il genelinde resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 1 gün süreyle ertelendiği bildirildi.

GİRESUN

Açıklamada, Giresun merkez ve ilçelerin tamamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar gereğince 16 Şubat Salı eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

UŞAK

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentte buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların beklendiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre oluşabilecek buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar sebebiyle, 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim öğretime iki gün ara verilmiştir. Bu tarihlerdeki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecektir." Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelin de iki gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

BİLECİK

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime Osmaneli ilçesinde 1, Bozüyük ilçesinde 2 gün ara verildi. Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede eğitime başlayan okullarda, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma ile ulaşımda aksama riskleri üzerine yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Bozüyük Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel okullarda 16-17 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Valilik de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 2 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

NİĞDE

Niğde Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava koşulları yoğun kar ve buzlanma nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ve ilçelerdeki köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullar, resmi ve özel anaokulları ile destekleme ve yetiştirme kursu veren özel ve resmi okullarda yüz yüze eğitime 16-17 Şubat tarihlerinde ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı kaydedildi.

KONYA

Konya'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Bu ilçelerde uzaktan eğitime devam edilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Seyitl Ali Büyük, twitter hesabından yaptığı duyuruda Çeltik, Sarayönü, Seydişehir, Bozkır, Yunak ve Doğanhisar ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 16. Şubat Salı günü yüz yüze eğitime ara verildiği ve uzaktan eğitimle devam edeceğini belirtti

BALIKESİR

Balıkesir'in bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (bugün) yüz yüze eğitim yapılmayacak. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Şubat Salı günü Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit'in haricindeki diğer ilçelerde birleştirilmiş sınıflı tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin bir gün süreyle ertelenmesine karar verildiği bildirildi. Açıklamada, bu okullarda uzaktan eğitime bir gün daha devam edileceği kaydedildi.

427 TL CEZA VERİLECEK

*Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına, alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenlere Kabahatlar Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL (Dörtyüzyirmiyedi Türk Lirası) idari para cezası verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafından karar verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.