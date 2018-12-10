- Gebelerden 'normal doğum' yürüyüşü

Mardin'de düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 100 hamile kadın 3 kilometre yürüdü

MARDİN - Mardin'de İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik çerçevesinde bir araya gelen yaklaşık 100 hamile kadın, normal doğuma dikkat çekmek amacıyla 3 kilometre yürüdü.

Mardin Sağlık Müdürlüğünce, "Gebe Okulu Farkındalık Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi. Bu çerçevede Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Saffet Yavuz, Devlet Hastanesi Başhekimi Alpay Tuncar, yaklaşık 100 hamile kadın ve ebeler, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkına kadar, 3 kilometre yürüdü. Yürüyüşte üzerlerinde, "Yaşama yolculuk", "Heyecanlı bekleyiş", "Doğuma 3 kala" ve "Hayat doğumla başlar" yazılı tişörtler giyen kadınlar, "Sağlıklı ve bilinçli gebe ol" ve "Pozitif doğumlar için el ele" pankartları taşıdı.

Sağlık Müdürü Yavuz, bu gibi yürüyüş ve egzersizlerin yaygınlaştırılmasının sağlıklı bir doğum süreci için hem gebe hem de sağlık çalışanları açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. Yavuz, "Bu bağlamda gebelerin bu tür aktivitelere yönlendirilmesi gebelerin güzel ve sağlıklı bir doğum süreci yaşamaları, sağlık ekibinin de iş yükünü azaltarak doğum sürecinde her bir gebeye daha etkin bakım fırsatı sunacaktır. Anne ve bebek sağlıklı ve olumlu yönde etkilenecektir. Ayrıca Gebe Okullarımız, anne adayını ve çiftleri gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin doğru kararlar almalarına ve bu dönemleri en güzel şekilde geçirebilmelerine yardımcı olmaktadır. Gebe Okullarının eğitimleri sayesinde çiftler bu dönemde yaşadıkları deneyimin anne adayı, bebek ve diğer aile bireylerinin tüm yaşamını etkileyeceğini öğrenirler. Çiftler bebek sahibi olmaya karar verdikten sonra bir doğum uzmanına gitmekte ve gebelik öncesi testler, sağlık durumu, genetik incelemeler, beslenme, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri, alışkanlıkların değişimi gibi konularda genel danışmanlık almaktadırlar. Sağlıklı gebeliklerin oluşmasında gebelik öncesi ve gebeliğin erken dönemlerinde düzenlenecek eğitim sınıflarına gereksinim vardır" dedi.

Gebe Okulları İl Koordinatörü Gülistan Aydoğan, normal doğuma dikkat çekmek için etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

Yürüyüşe katılan Huriye Şimşek ise, kesinlikle normal doğumu önerdiğini ifade ederek, normal doğumun sağlıklı anne ve bireyler olmada önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.