Gebelerde korona virüs riski arttı

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zehra Beştepe Dursun, gebelerde korona virüs riskinin arttığını söyleyerek, "Bazı kliniklerimiz gebe hastalar ile doldu, diğer kliniklere geçme durumunda kaldık. Entübe olup bebekleriyle birlikte kaybettiğimiz gebe hastalarımız var" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zehra Beştepe Dursun, Kayseri'de gebe hastalarda korona virüs vakalarının arttığını söyledi. Dursun, "2019 yılının Aralık ayında Çin'de başlayan salgın birkaç ay sonra da bizim ülkemizde başladı. O zamandan bu yana hastanemizde on binlerce hasta tedavisi yaptık. Bu süreç içerisinde gebe hastalarımızda önemli bir yer kaplamaktalar. Özellikle bu yaz itibariyle son 1 ay içerisinde çok ciddi oranda gebe hasta yatışı mevcut. Bazı kliniklerimiz gebe hastalar ile doldu, diğer kliniklere geçme durumunda kaldık. Gebe hastalar içerisinde de çok ağır Covid-19 geçiren hastalarımız var. Bunların bir kısmı yoğun bakıma gitti. Entübe olup bebekleriyle birlikte kaybettiğimiz gebe hastalarımızda var, bu çok kötü bir durum. Şu anki gidişatımız özellikle gebe hastalar için oldukça kötü, çok üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hastanede yatan gebelerin hiçbirinin aşı yaptırmadığını dile getiren Dursun, "Gebelerin aşılarının hiçbiri yok, daha önce hiç Covid-19 aşısı yaptırmamışlar bunun da en önemli sebebi etraftan, toplumdan duydukları şeyler. Buna bağlı olarak endişe ve korku yaşıyorlar. 'Acaba aşı bana zarar verir mi? Bebeğime zarar verir mi?' diye korku yaşıyorlar. Tüm gebeler için de hastalar için de toplum için de on binlerce hasta görmüş bir hekim olarak şunları söylemek istiyorum; Yoğun bakımda aşı yan etkisinden dolayı yatan hiçbir hastamız yok. Ancak Covid-19'u ağır geçirip, entübasyona giden ve kaybettiğimiz binlerce hastamız oldu. Özet olarak aşının etkisinin ne durumda olduğunu bu cümleyle anlatmak istiyorum" diye konuştu.

(Ali Göç - Mükremin Kaya-İHA)

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