Gebe Okulu'nda baba adayları derse katıldı

"Gebelik Pilates ve Egzersiz Dersi"ne katılan baba adayları, pilates topuyla egzersiz hareketleri yaptı, ilginç görüntüler oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nün işbirliğinde hizmet veren Gebe Okulu, bir ilke imza attı. Okulda, daha önce sadece anne adaylarının katıldığı Pilates ve Egzersiz Dersi'ne, baba adayları da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in özel girişimleriyle "Sağlıklı Toplum", "Sağlıklı Anne", "Sağlıklı Bebek" anlayışı, 2016 Temmuz ayında kurulan Gebe Okulu'na yansıdı. Okul bünyesindeki eğitimler, bugüne kadar 5 bin 771 anne adayının gebelik sürecine katkı sundu. Uzmanlar tarafından sadece anne adaylarına verilen Gebelik Pilates ve Egzersiz Dersi'nde sınırlar kalktı, baba adayları derse alındı. Eşleriyle beraber yoğun tempolu derste ter döken baba adayları, stres attı.

GEBE OKULU PROJESİ HAKKINDA

Her kadının üreme sağlığı kapsamında gebelik, doğum, doğum sonu ve yeni doğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı olduğunu değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, Gebe Okulları Projesiyle; gebelerin süreci doğru yönetmeleri için yol gösteriyor. Projede, gebe bilgilendirme sınıfı programıyla; tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemine ilişkin bilgi sahibi olmasını ve bilinçli doğum yapmasını sağlamayı, anne adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlanıyor. Gebe bilgilendirme sınıfında; gebe ve sağlık personelinin iletişimi, gebelikte annede meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, gebelikte günlük yaşam, gebelikte sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, doğum sonu dönem ve özellikleri gibi konular ele alınıyor.

Kaynak: Bültenler