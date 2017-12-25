Gebe Okulu İlk Mezunlarını Verdi

Menteşe Belediyesi tarafından "Bilinçli Gebelik, Güvenli Annelik" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında gebe okulunda derslere katılan ve bebek bakımı konusunda uygulamalı eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri verildi.



Menteşe Belediyesi tarafından anne adaylarının eğitimi için hazırlanan proje ile doktor, doğum koçu hemşire, bebek hemşiresi ve bir uzman psikolog tarafından gebelik döneminde beslenme, egzersiz, anne karnında bebeğin gelişim süreçleri, doğru emzirme, anne sütü faydaları ve yeni doğan bebek bakımı konularında eğitim verildi.



Gebelik egzersizleri ve pilates yaparak eğitimi tamamlayan anne adaylarına katılım belgelerini ve hediyelerini Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş verdi.



Proje ile gebelik süresince anne ve baba adaylarının mutluluğunu paylaşan, konuyla ilgili endişelerini azaltan ve sorularına yanıt veren bir çalışma yürüttüklerini belirten Gümüş, "Gebelerimiz bu eğitim ile daha rahat ve sağlıklı birer hamilelik süreci yaşadı. Doğum sonrası da kendilerini ziyaret etmek istiyoruz. Gebe okulunda yeni sınıflarımız açılacak, kayıtlarımız devam ediyor." dedi.



Gebe okulu eğitimlerine egzersiz yapmaya engeli bulunmayan, riskli bir gebelik yaşamayan, ağır psikiyatrik bir hastalığı olmayan ve eğitime katılımda sürekliliği sağlayabilecek tüm anneler katılabiliyor.