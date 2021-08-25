Gebe Okulu 2021 yılı ilk mezunlarını verdi
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Gebe Okulu 2021 yılı ilk mezunlarını verdi

Gebe Okulu 2021 yılı ilk mezunlarını verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçe Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gebe Okulu 2021 yılının ilk mezunlarını verdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçe Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gebe Okulu 2021 yılının ilk mezunlarını verdi.

Gebe Okulu programı ile, 2021 Yılı 1. dönem Gebe Okulu mezunu anne adaylarına Hastane Başhekimi Op. Dr. İlhan Zencirci, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yasemin Eren, Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Ilgazi ve Gebe Okulu Sorumlusu Ebe Fatma Yılmaz tarafından katılım belgeleri verildi.

Hastane tarafından yapılan açıklamada, Gebe Okulunda 6 yıldır anne adaylarına doğuma hazırlık eğitimleri verildiği ve yılda ortalama yüz anne adayına ulaşılarak birebir danışmanlık hizmeti sağlandığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar hakkında ise yetkililer, "Gebe Okulunda, doğuma ve bebeğe hazırlık eğitimleri ile anne adaylarına bilimsel ve güncel bilgiler sunmaktayız. Yapılan uygulamalarla verilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Okulumuzun amacı doğumla ilgili doğru ve bilinçli kararlar verilmesini sağlamak, sağlıklı ve normal doğum yaptırabilmek, doğum sonrası, emzirme ve bebek bakımı konusunda bilgilendirmek, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemi sağlıklı, güvenli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmaktır" diyerek çalışmaları anlattı. - BİLECİK

Gebe Okulu 2021 yılı ilk mezunlarını verdi
Gebe Okulu 2021 yılı ilk mezunlarını verdi
Gebe Okulu 2021 yılı ilk mezunlarını verdi
Gebe Okulu 2021 yılı ilk mezunlarını verdi
Gebe Okulu 2021 yılı ilk mezunlarını verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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