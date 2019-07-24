Gebe kediyi pitbulla parçalatan 3 kişiye gözaltı

Adana'da yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddia edilen 3 çocuk gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalamasını izlemesi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Defne Caddesi'nde, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli kediyi, pitbull cinsi köpek tarafından telef edilmişti.

Kuşçu, kediyi tutarak köpeğin önüne atıp parçalatan 3 kişi hakkında şikayetçi olmuştu.

Kaynak: AA