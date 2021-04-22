Gebe karaca kaçak avcı kurbanı oldu

Bartın'da kaçak avcı tarafından vurularak yaralanan gebe karaca can çekişerek telef oldu.

Bartın'da kaçak avcı tarafından vurularak yaralanan gebe karaca can çekişerek telef oldu.

Olay, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kadıköy köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda kaçak av yapan bir avcının ateş açarak yaraladığı karaca köpeklerin kovalaması sonucu köy merkezine ulaştı. Yarası nedeniyle yere yığılan karacayı gören vatandaşlar durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Karacanın köylülerin gözü önünde can çekişerek telef olduğu görülürken Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede telef olan karacanın ikizlere gebe olduğu anlaşıldı.

Telef olan karaca toprağa gömülürken kaçak avlanan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı