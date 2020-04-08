Gears 5, Sınırlı Bir Süreliğine Ücretsiz Oynanabilecek
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Teknoloji

Gears 5, Sınırlı Bir Süreliğine Ücretsiz Oynanabilecek

Eğer henüz Gears 5 oyununu oynamadıysanız, karşınızda harika bir fırsat var. Serinin beşinci ana oyunu, sınırlı bir süreliğine ücretsiz olarak indirilip oynanabilir oldu.

08.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:51
Gears 5, Sınırlı Bir Süreliğine Ücretsiz Oynanabilecek

Eğer henüz Gears 5 oyununu oynamadıysanız, karşınızda harika bir fırsat var. Serinin beşinci ana oyunu, sınırlı bir süreliğine ücretsiz olarak indirilip oynanabilir oldu.

Bildiğiniz gibi Free Play Days etkinlikleri genellikle Perşembe günleri başlıyor ama bu hafta bir farklılık yaşandı. Halihazırda Steam ve Windows Store üzerinden indirebileceğiniz Gear 5 oyununu 12 Nisan 2020 Pazar gününe kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın oynayabileceksiniz.

Sunulan bu fırsatın aslında güzel de bir yanı var. Eğer yeteri kadar zamanınız varsa, bu süreçte Gears 5 oyununu bitirmeniz de mümkün olacak. Çünkü, ana senaryo modu on saatlik bir uzunluğu var. Hatta bitirdikten sonra, gizli olan şeyleri bulabilmek için bir kez daha oynayabilirsiniz.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta içerisinde Operation 3: Gridiron adıyla yeni bir güncelleme yayınlanmıştı. Bu güncelleme ile oyuna Augustus Cole, Clayton Carmine, Queen Myrrah ve Theron Guard karakterleri, Pahanu ve Canals haritaları ve harita yaratma modu için Barracks adı altında yeni döşemeler eklenmişti. Free Play Days sürecinde yeni güncellemenin içeriğinden de faydalanmanız mümkün olacak. Bunlarla birlikte 20 Nisan 2020 tarihine kadar Gears 5 oyununu oynamanız durumunda da Dave Batista karakteri için eski WWE bitiriş hareketi hediyeniz olacak.

Kaynak: Tamindir

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