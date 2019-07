Gears 5'in Çok Oyunculu Modunun Testi 19 Temmuz'da Başlıyor

Sevilen Gears of War serisinin 5. oyunu olan Gears 5'in sevenlerine sevindirici bir haber geldi. Gears of War serisinin yapımcısı olan The Coalition ve Microsoft, 19 Temmuz'da çok oyunculu modun testlerini başlatmaya karar verdi. Testler, 19 - 21 Temmuz ve 26 - 29 Temmuz tarihleri arasındaki iki hafta sonunda yapılacak.

Xbox One ve Windows 10 PC kullanıcıları için test versiyonu 17 Temmuz'da indirilebilir olacak ancak tüm kullanıcılar bu testlere katılamayacak. Testlere katılabilmek için Gears 5'i ön sipariş veya Xbox Game Pass aracılığıyla satın almış olmanız gerekiyor. Bu, gerçek anlamda bir test ve geliştiriciler sunucuları doğrulayabilmek için ellerinden geleni yapacaklar ve erken erişim de bir bonus.

Çok oyunculu testte "Arcade", "Escalation" ve "King of the Hill" modları yer alacak. Antrenman yapılabilmesi için acemi er kampı bulunacak ve kısa bir görev turu olacak. Eğer Game Pass abonesiyseniz 19 Temmuz'da açılacak testlere katılabilecekseniz. Eğer Gears 5'in oynanışını test etmek istiyorsanız da Game Pass üyeliği almanızı tavsiye ederiz.