Gearbox'u Microsoft'un satın almak istediği iddia edildi

Birçok başarılı yapımın altında imzası bulunan Gearbox kısa bir süre önce Embracer Group tarafından satın alındı. Söyletilere göre Microsoft, Gearbox'ı satın almak istiyordu.

Yakın bir zamanda Embracer Group 1.3 milyar dolarlık bir anlaşmayla Borderlands'ın geliştiriciliğini yapan Gearbox'ı bünyesine kattığını duyurmuştu. Söylentilere göre ise Gearbox şu anda farklı bir firma tarafından satış alınmış olabilirdi.

EMBRACER GROUP, MICROSOFT'TAN ÖNCE DAVRANDI

Xbox'ın güvenilir isimlerinden olan Brad Sams ve Jez Corden, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada "Gearbox'ı aslında Microsoft satın alacaktı" iddialarında bulundular. Ancak Gearbox tarafından yapılan açıklamayla durum netleşti ve Embracer ile anlaşıldığı duyuruldu.

Gearbox, Embracer Group ile anlaşmasına rağmen Bonderlands serisinde 2K Games ile çalışmaya devam edilecek.