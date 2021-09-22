GE Yenilenebilir Enerji ve Kalyon 1,3 gigavatlık güneş enerjisi projeleriyle Türkiye'ye güç verecek - Haberler Ekonomi
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GE Yenilenebilir Enerji ve Kalyon 1,3 gigavatlık güneş enerjisi projeleriyle Türkiye'ye güç verecek

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
GE Yenilenebilir Enerji ve Kalyon 1,3 gigavatlık güneş enerjisi projeleriyle Türkiye'ye güç verecek

GE Yenilenebilir Enerji, Kalyon Enerji'nin 1,3 gigavatlık güneş enerjisi santrallerine FLEXINVERTER teknolojisini temin etmek üzere seçildi.

GE Yenilenebilir Enerji, Kalyon Enerji'nin 1,3 gigavatlık güneş enerjisi santrallerine FLEXINVERTER teknolojisini temin etmek üzere seçildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, GE Yenilenebilir Enerji, Kalyon Enerji tarafından Türkiye'deki 270 megavatlık Karapınar Faz 2-A ve 810 megavatlık Karapınar Faz 2-B güneş enerjisi santrallerine FLEXINVERTER güneş enerjisi teknolojisini temin etmek için seçildi.

Söz konusu iş birliği tasarım, mühendislik, proje ve şantiye yönetimi, hizmete açma süreçlerini kapsıyor. Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan projenin Aralık 2022'ye kadar ticari faaliyete geçmesi bekleniyor.

GE Yenilenebilir Enerji, ayrıca 267 megavatlık Karapınar Faz 1 güneş enerjisi santrali için FLEXINVERTER güneş enerjisi teknolojisinin kurulumunu da tamamladı.

GE Yenilenebilir Enerji'nin ABD dışında FLEXINVERTER teknolojisini uyguladığı ilk projelerde, şirket montaj yapılarının ve DC kabloların Türkiye'de yerel olarak üretilmesini sağlayacak. GE Yenilenebilir Enerji'nin Gebze'deki üretim tesisi de güneş enerjisi inverteri sistemindeki entegrasyon için gerekli trafoları üretecek.

Söz konusu teknolojinin şebeke ölçeğinde güneş enerjisi ve depolama uygulamaları için güvenilir olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FLEXINVERTER Güneş Enerjisi Santrali, tümü standart 20 fitlik ISO yüksek hacimli konteynere entegre edilen güneş enerjisi inverteri, orta gerilim güç trafosu ve isteğe bağlı OG Halka Ana Ünitesini (RMU) birleştiren, entegre konteynerli bir çözüm. Teknoloji, şebeke ölçeğinde güneş enerjisi ve depolama uygulamaları için güvenilir, uygun maliyetli, tak-çalıştır tipi, fabrikada entegre güç dönüştürme platformu sunmaya yardımcı olan, akıllı bir çözüm sağlar. Yatırım ve işletme giderlerini azaltmaya ve daha güvenilir santral performansı sağlamaya yardımcı olur."

Açıklamada görüşlerine yer verilen GE Yenilenebilir Enerji Yenilenebilir Hibrit Üst Yöneticisi Prakash Chandra, Türkiye'de güneş enerjisi için yüksek bir potansiyel olduğunu belirterek, "Bu potansiyel daha fazla doğal enerji kaynağını şebekeye güvenilir şekilde ve şebeke ölçeğinde entegre etmeye yardımcı olacak akıllı çözümlerle ele alınabilir. Bu projelerde Kalyon ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz ve Türkiye'ye daha fazla yenilenebilir enerji sunma fırsatı için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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Haber: GE Yenilenebilir Enerji ve Kalyon 1,3 gigavatlık güneş enerjisi projeleriyle Türkiye'ye güç verecek - Haberler Ekonomi
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