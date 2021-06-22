GE Yenilenebilir Enerji'nin Bergama'daki tesisinde 1111'inci türbin kanadı üretildi

GE Yenilenebilir Enerji, Bergama'daki tesiste 1111'inci rüzgar türbin kanadının üretildiğini bildirdi.

GE Yenilenebilir Enerji, Bergama'daki tesiste 1111'inci rüzgar türbin kanadının üretildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GE Yenilenebilir Enerji'nin Bergama'daki iştiraki LM Wind Power dört yıl önce üretime başlamıştı.

Tesis, Türkiye, Avrupa ve Asya başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında ekipman gönderiyor.

Toplamda 80 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesis için, 2019 yılının Nisan ayı sonunda genişleme kararı alındı. Karar sonrası, GE'nin son teknoloji ürünü, kara tipi yeni Cypress türbin platformlarında kullanılacak çift kanatlı rüzgar türbini kanatlarının üretimine başlandı.

LM Wind Power'ın önde gelen tesislerinden biri olan Bergama fabrikası, şu anda, yüzde 26'sı kadın çalışan olmak üzere 800 kişiye istihdam sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay