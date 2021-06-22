GE Yenilenebilir Enerji'nin Bergama'daki tesisinde 1111'inci türbin kanadı üretildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GE Yenilenebilir Enerji'nin Bergama'daki tesisinde 1111'inci türbin kanadı üretildi

GE Yenilenebilir Enerji'nin Bergama'daki tesisinde 1111'inci türbin kanadı üretildi
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

GE Yenilenebilir Enerji, Bergama'daki tesiste 1111'inci rüzgar türbin kanadının üretildiğini bildirdi.

GE Yenilenebilir Enerji, Bergama'daki tesiste 1111'inci rüzgar türbin kanadının üretildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GE Yenilenebilir Enerji'nin Bergama'daki iştiraki LM Wind Power dört yıl önce üretime başlamıştı.

Tesis, Türkiye, Avrupa ve Asya başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında ekipman gönderiyor.

Toplamda 80 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesis için, 2019 yılının Nisan ayı sonunda genişleme kararı alındı. Karar sonrası, GE'nin son teknoloji ürünü, kara tipi yeni Cypress türbin platformlarında kullanılacak çift kanatlı rüzgar türbini kanatlarının üretimine başlandı.

LM Wind Power'ın önde gelen tesislerinden biri olan Bergama fabrikası, şu anda, yüzde 26'sı kadın çalışan olmak üzere 800 kişiye istihdam sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

2 aylık uçuş kısıtlaması sona erdi! Ruslar Antalya'ya akın etti
2 aylık uçuş kısıtlaması sona erdi! Ruslar Antalya'ya akın etti
Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu
Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Muharrem İnce Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Tuğba Coşkun Demet Akalın
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GE Yenilenebilir Enerji'nin Bergama'daki tesisinde 1111'inci türbin kanadı üretildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 12:51:30. #1.16#

title