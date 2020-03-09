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Bursa, Sanko, Ekonomi

GE Yenilenebilir Enerji, Güney RES'e ekipman temin edecek

Sanko Enerji'nin Bursa'daki 70 megavat kapasiteli Güney Rüzgar Enerjisi Santrali'nin (RES) bazı ekipmanları GE Yenilenebilir Enerji tarafından tedarik edilecek.

09.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:04
GE Yenilenebilir Enerji, Güney RES'e ekipman temin edecek

Sanko Enerji'nin Bursa'daki 70 megavat kapasiteli Güney Rüzgar Enerjisi Santrali'nin (RES) bazı ekipmanları GE Yenilenebilir Enerji tarafından tedarik edilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında santrale 12 adet Cypress ünitesi ve iki adet 3 megavatlık ünite kurulacak.

Cypress ünitelerinin iki parçalı kanatları GE Yenilenebilir Enerji'nin İzmir Bergama'da bulunan üretim tesislerinde üretilecek.

Sanko Enerji ve GE Yenilenebilir Enerji'nin birlikte inşa edeceği ikinci karasal rüzgar santralinini inşaatının yılın son çeyreğinde tamamlanıp ticari faaliyete geçmesi planlanıyor. Güney RES'in, 71 bin evin ihtiyacını karşılamaya yetecek temiz enerji üreterek yaklaşık 200 bin ton karbondioksit tasarrufu sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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