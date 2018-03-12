Ge ve Fina Enerji'den 410 Megavatlık Anlaşma İmzaladı

– Fina Enerji Türkiye'nin 20 gigavatlık toplam kapasite hedefi doğrultusunda, toplam 410 megavatlık sekiz proje için GE Yenilenebilir Enerji ile mutabakat anlaşması imzalandı.

GE Yenilenebilir Enerji (NYSE: GE) ve Fiba Grubu'nun enerji sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Fina Enerji, Türkiye'de potansiyel sekiz rüzgar enerjisi projesine 410 MW'lık güç sağlamak için bir mutabakat anlaşması imzaladı. 2017 yılı sonunda imzalanan Kızılcaterzi Rüzgar Enerjisi Santrali anlaşmasıyla birlikte toplam 425 MW'a ulaşacak kurulu gücün 2020 yılı sonuna kadar devreye alınması öngörülmektedir. Bu işbirliği, Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanında 20 gigavatlık (GW) toplam kapasiteye ulaşmak ve enerjinin yüzde 30'unun yenilenebilir kaynaklardan elde etmek yönündeki hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak.

GE'nin 3.8-130 rüzgar türbinini tedarik etmesini ve uzun süreli servis hizmetlerini üstlenmesini öngören anlaşmanın imza töreni GE Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su John Flannery ve Fina Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin'in katılımıyla gerçekleşti. Rüzgar enerjisi santrallerinin 2019 ve 2020 yıllarında ticari olarak faaliyete başlaması ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde kurulması planlanıyor.

Fina Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, "Fina Enerji olarak, ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu anlaşmaya imza atmaktan gurur duyuyoruz. 2007 yılından itibaren hız kesmeden ve hedeflerimizi her geçen gün büyüterek yatırımlarımıza devam etmekteyiz. GE ile imzaladığımız anlaşmalar ile rüzgar enerjisi alanında halihazırda 336 MW olan kurulu gücümüzü önümüzdeki iki yıl içinde 761 MW'a çıkaracağız. Bu süreçte özellikle yerli üretime katkısını artıran, uzun süreli iş ortağımız GE ile yolumuza devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

GE Yenilenebilir Enerji Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Dr. Manar Al Moneef ise, "Çalışmalarımızın, ulusal stratejilerin gerçekleştirilmesine aktif bir şekilde katkıda bulunmasından büyük gurur duyuyoruz. Fina Enerji'yle olan anlaşmamız gerçek bir işbirliğinin sağlayacağı başarıyı temsil ediyor. Türkiye'de yenilenebilir enerji hedeflerini desteklemenin yanı sıra GE olarak aynı zamanda yerel üretimin ve istihdamın geliştirmesi için de çalışıyoruz. İzmir'de 2017'de üretime başlayan GE'nin LM Wind Power türbin kanadı fabrikası bu taahhüdümüzün bir kanıtıdır. Bu anlaşma konusunda son derece heyecanlıyız." - İstanbul