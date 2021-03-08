GE uçak leasing işlerini en az 30 milyar dolara satıyor

ABD merkezli General Electric (GE), uçak leasing (kiralama) işlerini, İrlanda merkezli uçak kiralama şirketi AerCap grubuna 30 milyar doların üzerinde bir ücret ile satmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli General Electric (GE), uçak leasing (kiralama) işlerini, İrlanda merkezli uçak kiralama şirketi AerCap grubuna 30 milyar doların üzerinde bir ücret ile satmaya hazırlanıyor.

The Wall Street Journal'ın, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bir hafta içinde sonuçlanıp, 15 Mart Pazartesi günü açıklanması beklenen satış anlaşmasıyla, General Elcktric grubunun şirketi GE Capital Aviation Providers (Gecas) ile AerCap şirketinin birleştirilmesi öngörülüyor.

General Electric'in önceki Yönetim Kurulu Başkanı Jack Welch'in döneminde şirketin ağır borç yükü altına girdiğine dikkat çeken analistler, 2008 küresel finans krizi döneminde, General Electric grubunun GE Capital biriminin büyük ölçüde olumsuz etkilendiğine dikkat çektiler. General Electric, son beş yılda, bioteknik girişim şirketi Danaher ve şirketin dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'daki hisselerini toplam 21 milyar dolar karşılığında satın aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı